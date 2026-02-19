Auguri Massimo | Troisi ricordato nel giorno del suo 73mo compleanno

Massimo Troisi avrebbe compiuto oggi 73 anni, ma il suo ricordo rimane vivo tra i fan. L’attore e regista di San Giorgio a Cremano è scomparso nel 1994, poco prima dell’uscita del suo film più celebre, Il Postino. La sua morte, avvenuta il 4 giugno, ha lasciato un vuoto nel cinema italiano. Oggi, in molte città italiane, vengono organizzate manifestazioni e incontri per celebrare la sua carriera. La sua figura continua a ispirare nuove generazioni di artisti e appassionati.

Giorgio Zinno: "È stato un modo di guardare il mondo, di raccontarlo con pudore e ironia, di trasformare la fragilità in forza, la timidezza in poesia" Avrebbe compiuto oggi 73 anni Massimo Troisi. L'attore e regista, nato a San Giorgio a Cremano il 19 febbraio 1953, morì il 4 giugno 1994, tre mesi prima dell'uscita nelle sale del suo ultimo film, Il Postino, distribuito il 22 settembre dello stesso anno. La sua città lo ricorda con un affetto che negli anni non si è mai affievolito. Il suo volto è diventato parte del paesaggio urbano. Nei murales realizzati da Jorit, Troisi osserva la città con quell'espressione sospesa tra ironia e malinconia che ne ha segnato il cinema.