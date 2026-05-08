Il 9 maggio in Russia si tiene una parata militare per celebrare la vittoria sul nazismo durante la Seconda guerra mondiale. La manifestazione si svolge a Mosca e vede la partecipazione di forze armate e mezzi militari. La cerimonia è stata annunciata con largo anticipo, attirando attenzione sia a livello nazionale che internazionale. La presenza di rappresentanti ufficiali e la mobilitazione di risorse militari sono elementi centrali della giornata.

Il 9 maggio la Russia celebra la vittoria sul nazismo. Una commemorazione che Putin ha nel cuore più di altre anche perché simbolica del momento attuale, dal momento che ritiene che l’attuale scontro, sia con l’Ucraina che altrove, sia contro il mostro di allora, rinato sotto altre specie dalle ceneri. L’Occidente si limita a irridere tale narrazione, nulla importando di alcuni vividi segnali di allarme in tal senso e non certo la sola Afd teutonica, unica forza politica accusata di tale revanscismo perché contrasta i progetti neocon. Da cui il rischio di incidenti di percorso, incrementato dal fatto che Putin ha avvertito in maniera ferma e inequivocabile di una reazione alzo zero su Kiev se la manifestazione sarà funestata da attacchi.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Attesa e timori per la parata del 9 maggio a Mosca

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