Durante gli Internazionali BNL d’Italia, torneo WTA 1000 in corso sul campo in terra battuta del Foro Italico di Roma, solo Elisabetta Cocciaretto ha superato il secondo turno tra le donne, sconfiggendo rispettivamente Grant e Basiletti. Tra gli uomini, invece, le sfide continuano con vari match in corso e altri in programma per i prossimi giorni. La competizione prosegue con l’obiettivo di determinare i qualificati per le fasi successive.

Elisabetta Cocciaretto approda al terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia, Wta 1000 in corso sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. La vittoria di Cocciaretto L’azzurra ha superato nei 32esimi di finale la statunitense Emma Navarro, numero 28 del seeding, con un netto 6-3, 6-3. Al prossimo turno affronterà la polacca Iga Swiatek. Le eliminazioni azzurre Si ferma invece al secondo turno il cammino di Noemi Basiletti, sconfitta dall’ucraina Elina Svitolina con il punteggio di 6-1, 6-3 in poco più di un’ora di gioco. L’ucraina affronterà la vincente tra Waltert e Baptiste. Finisce al secondo turno anche l’avventura di Tyra Caterina Grant, battuta dalla ceca Nikola Bartunkova, lucky loser ripescata dopo il forfait di Mboko, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Atp Roma, sorride solo Cocciaretto tra le donne: battute Grant e Basiletti

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