ATP Roma 2026 annunciate le wild card | Matteo Berrettini tra i tanti ‘invitati’ Cinà e Grant osservati speciali

L’83ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia si terrà al Parco del Foro Italico dal 28 aprile al 17 maggio 2026. Sono state annunciate le wild card, con la presenza di alcuni giocatori italiani e internazionali invitati. Tra questi, figura anche Matteo Berrettini, mentre Cinà e Grant sono stati osservati come possibili partecipanti. La presentazione ufficiale si è svolta in una giornata dedicata alla comunicazione dell’evento.

Giornata di presentazione al Parco del Foro Italico per l’83ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia di tennis in programma dal 28 aprile al 17 maggio 2026. Un evento particolarmente atteso da parte degli appassionati, visto il grande momento vissuto dal tennis nostrano, con Jannik Sinner a vestire i panni del primattore, considerato il primato mondiale conquistato grazie alla recente affermazione a Montecarlo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Nel corso della conferenza stampa, il presidente FITP Angelo Binaghi ha ufficializzato tutte le wild card che saranno inserite nei tabelloni uomini e donne di questo torneo. Tra gli uomini ci saranno Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Luca Nardi e il giovane Federico Cinà.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Roma 2026, annunciate le wild card: Matteo Berrettini tra i tanti ‘invitati’. Cinà e Grant osservati speciali ATP Montecarlo 2026, annunciate tutte le wild card: c’è Matteo Berrettini e grande curiosità sul giovanissimo KouaméIl tabellone principale del Masters1000 di Montecarlo prende forma anche attraverso le sue wild card, e la direzione del torneo ha scelto di... Leggi anche: Federico Cinà wild card nel Masters 1000 di Madrid: indiscrezione dalla Spagna anche su Tyra Grant