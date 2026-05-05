Durante le qualificazioni del torneo a Roma, Pellegrino ha ottenuto per la prima volta l’ingresso nel tabellone principale. Sono invece uscite di scena Bronzetti, Trevisan e Ruggeri. Tra i giocatori italiani, Pellegrino, Basiletti e Urgesi si sono mostrati in buona forma, mentre altri non sono riusciti a superare le qualificazioni. La competizione continua con diversi protagonisti ancora in corsa.

Nonostante la preoccupazione del mattino, dovuta alle previsioni poco incoraggianti, il meteo nel primo martedì degli Internazionali d’Italia si è dimostrato clemente. Non lo sono state altrettanto invece le avversarie delle tre giocatrici azzurre impegnate nel tabellone principale. Chi calando dopo un ottimo inizio, chi lottando fino alla fine con tutta sé stessa, Jennifer Ruggeri e Lucia Bronzetti si arrendono rispettivamente a Zeynep Sonmez (che ha giocato con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra, in netta difficoltà nel primo set) per 4-6 6-2 6-2 e a McCartney Kessler con il punteggio di 6-3 5-7 6-4. Martina Trevisan, apparsa bene fisicamente e soprattutto dal punto di vista del gioco, lotta invece come può contro Talia Gibson.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, gli italiani: sorride Pellegrino, Basiletti e Urgesi da sogno. Out Bronzetti, Trevisan e Ruggeri

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