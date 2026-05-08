Il tennista Terence Atmane, attualmente al 51º posto nel ranking, si prepara ad affrontare il prossimo avversario di Flavio Cobolli. Dopo aver sconfitto Zizou Bergs in una recente partita, Atmane ha condiviso una curiosa passione, affermando che gli altri tennisti lo considerano un po’ fuori di testa a causa di alcune sue dichiarazioni su Einstein e gli alieni.

Il prossimo avversario di Flavio Cobolli sarà Terence Atmane, numero 51 del ranking, che dopo aver battuto Zizou Bergs ha rivelato una passione alquanto particolare. Il francese, infatti, ha raccontato di essere un grande appassionato di fisica quantistica, in particolare di Einstein ed extraterrestri. Credits: Tennis Channel.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atmane parla di Einstein e alieni: “Gli altri tennisti mi prendono per pazzo”

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