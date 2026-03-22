Il Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha partecipato a un evento a Locri, dove ha espresso critiche nei confronti del governo e della magistratura. Durante l’intervento, ha commentato le dichiarazioni di Nordio, chiedendo che siano inviati gli psichiatri a valutare la situazione. La sua presenza e le sue parole hanno alimentato le tensioni tra le istituzioni, sottolineando il clima di scontro aperto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha fatto sentire la sua voce in una recente apparizione a Locri, alzando i toni del conflitto tra la magistratura e il governo. Le sue parole hanno risposto in modo diretto alle affermazioni del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, riguardo all’introduzione di test psico-attitudinali per i magistrati, trasformando le dichiarazioni politiche in una sfida formale. Gratteri non ha risparmiato critiche alla proposta di estendere i test anche ai magistrati, in particolare a quelli in fase di pensionamento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Nordio mi considera pazzo? Allora mandi gli psichiatri a valutare la situazione!

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