Atletico Madrid-Celta Vigo sabato 09 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Galiziani in gol al Metropolitano?
Sabato 9 maggio 2026 alle 18:30 si sfideranno Atletico Madrid e Celta Vigo in una partita valida per il campionato. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote di scommessa indicano favoriti i padroni di casa. L’Atletico Madrid, eliminato dalla Champions League, si prepara a chiudere la stagione senza trofei. La squadra galiziana, invece, punta a segnare al Metropolitano e consolidare la propria posizione in classifica.
Il sogno europeo dell’Atletico Madrid è finito in semifinale: i Colchoneros non torneranno in finale di Champions e si trovano nell’amara posizione di fare i conti e non poter che concludere che l’annata non porterà titoli. La sconfitta in finale di Copa del Rey brucia ancora ma la sconfitta di Londra con l’Arsenal è sicuramente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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