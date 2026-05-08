Atletico Madrid-Celta Vigo sabato 09 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Galiziani in gol al Metropolitano?

Sabato 9 maggio 2026 alle 18:30 si sfideranno Atletico Madrid e Celta Vigo in una partita valida per il campionato. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote di scommessa indicano favoriti i padroni di casa. L’Atletico Madrid, eliminato dalla Champions League, si prepara a chiudere la stagione senza trofei. La squadra galiziana, invece, punta a segnare al Metropolitano e consolidare la propria posizione in classifica.

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