Atletico Madrid-Celta Vigo sabato 09 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Galiziani in gol al Metropolitano?
Sabato 9 maggio 2026 alle 18:30 si disputerà la partita tra Atletico Madrid e Celta Vigo. L’Atletico Madrid ha già concluso il cammino in Champions League, uscendo in semifinale e senza possibilità di raggiungere la finale. La squadra galiziana si prepara alla trasferta con la speranza di ottenere un risultato positivo. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati, mentre le formazioni saranno comunicati prima del calcio d’inizio.
Il sogno europeo dell’Atletico Madrid è finito in semifinale: i Colchoneros non torneranno in finale di Champions e si trovano nell’amara posizione di fare i conti e non poter che concludere che l’annata non porterà titoli. La sconfitta in finale di Copa del Rey brucia ancora ma la sconfitta di Londra con l’Arsenal è sicuramente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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