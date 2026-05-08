Atletico Madrid-Celta Vigo sabato 09 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Galiziani in gol al Metropolitano?

Sabato 9 maggio 2026 alle 18:30 si disputerà la partita tra Atletico Madrid e Celta Vigo. L’Atletico Madrid ha già concluso il cammino in Champions League, uscendo in semifinale e senza possibilità di raggiungere la finale. La squadra galiziana si prepara alla trasferta con la speranza di ottenere un risultato positivo. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati, mentre le formazioni saranno comunicati prima del calcio d’inizio.

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