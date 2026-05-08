Sabato 9 maggio 2026 alle 18:30 si affrontano Atletico Madrid e Celta Vigo in una partita di La Liga. L'Atletico Madrid, reduce dalla semifinale di Champions League, cerca di riprendere il cammino in campionato dopo l'eliminazione europea. La squadra ha concluso la sua corsa in Champions, e ora si concentra sul torneo nazionale, mentre il Celta Vigo si prepara a disputare la partita con l'obiettivo di ottenere punti utili per la classifica.

Il sogno europeo dell’Atletico Madrid è finito in semifinale: i Colchoneros non torneranno in finale di Champions e si trovano nell’amara posizione di fare i conti e non poter che concludere che l’annata non porterà titoli. La sconfitta in finale di Copa del Rey brucia ancora ma la sconfitta di Londra con l’Arsenal è sicuramente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atletico Madrid-Celta Vigo (sabato 09 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I Colchoneros ripartono dopo la notte di Londra

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