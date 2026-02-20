Celta Vigo-Maiorca domenica 22 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Galiziani vittoriosi sui Bermellones?

Il Celta Vigo ha battuto il Paok nell’andata del playoff di Europa League, rafforzando la fiducia della squadra. La partita di domenica contro il Maiorca si gioca alle 18:30 e rappresenta una sfida decisiva per la corsa ai punti in Liga. I galiziani cercano continuità, mentre i Bermellones vogliono mettere fine alla serie negativa. La gara promette emozioni e può cambiare gli equilibri in classifica.

Nel tardo pomeriggio di domenica si sfideranno Celta Vigo e Maiorca, in un importante incontro valido per la giornata numero 25 di Liga: il morale dei galiziani è tornato molto alto, dopo la vittoria, importante e per nulla scontata, colta nell’andata del play-off di Europa League, contro il Paok. Non era facile vincere in Grecia,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Celta Vigo-Maiorca (domenica 22 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Balaidos vuole un altro successoIl Celta Vigo ha ottenuto una vittoria importante contro il Paok, che ha sollevato il morale della squadra.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Celta Vigo-Maiorca: dove vedere la Liga in Streaming e in TV; Atlético Madrid - Espanyol LALIGA EA SPORTS; PREVIEW | Celta de Vigo vs Mallorca - team news, lineups, predictions; Il Napoli riprende la Roma: così Conte, Buongiorno, Alisson Santos e Beukema Serie A Enilive.

Celta Vigo-Maiorca: dove vedere la Liga in streaming e in TVCelta Vigo-Maiorca: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga spagnola su Sisal, GoldBet e Lottomatica ... msn.com

Pronostico Celta Vigo vs Maiorca – 22 Febbraio 2026Appuntamento di La Liga in programma il 22 Febbraio 2026 alle 18:30 presso lo Stadio Abanca-Balaídos. La sfida tra Celta Vigo e Maiorca richiama interesse per ... news-sports.it

Dalla puntata di Bordo-CAM di Dazn su Napoli-Roma, il retroscena sul dialogo tra l’arbitro Colombo e Bryan Zaragoza, neo-acquisto giallorosso. Il direttore di gara chiede all’ex Celta Vigo se preferisca parlare in spagnolo o in inglese. Zaragoza risponde: “ - facebook.com facebook

#Vecino si presenta al #CeltaVigo Le parole dell'ex #Lazio ed #Inter x.com