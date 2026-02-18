Atletica leggera Pietro Giuliani ed Edoardo Rossi protagonisti ai Campionati italiani allievi

Pietro Giuliani ed Edoardo Rossi hanno ottenuto ottimi risultati ai Campionati italiani allievi di atletica leggera, che si sono svolti lo scorso fine settimana al Pala Casali di Ancona. Giuliani ha vinto la gara dei 100 metri, mentre Rossi ha conquistato il secondo posto nel salto in lungo. Entrambi si sono messi in evidenza grazie alle loro performance e hanno attirato l’attenzione di allenatori e appassionati presenti in tribuna.

Ha aperto le danze sabato Giuliani che, dopo un periodo travagliato a causa di continui infortuni, è atterrato a 6,70 metri nel salto in lungo Weekend ai massimi livelli per Pietro Giuliani ed Edoardo Rossi dell'Edera ai Campionati italiani allievi di atletica leggera che si sono disputati lo scorso fine settimana al Pala Casali di Ancona. Ha aperto le danze sabato Giuliani che, dopo un periodo travagliato a causa di continui infortuni, è atterrato a 6,70 metri nel salto in lungo, conquistando un ottimo 6° posto. Altrettanto bravo Rossi che, nella gara dei 60 metri ad ostacoli, ha corso in scioltezza batterie e semifinale, per poi giungere settimo in una combattutissima finale, col tempo di 8"18, molto vicino al suo personale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

