Un argento brillante ai Campionati Italiani Allievi di atletica leggera

Sofia Linnea Sternativo ha vinto una medaglia d’argento ai Campionati Italiani Allievi di atletica leggera. La causa del suo successo è stata la capacità di superare l’altezza di 1,50 metri nel salto in alto, stabilendo un nuovo record personale. La giovane atleta salentina, appartenente all’Atletica Due Mondi, ha mostrato grande determinazione durante la gara, superando varie avversarie. La sua performance ha attirato l’attenzione di allenatori e tifosi presenti alla competizione di Lequile. La giovane promessa continua a puntare in alto.

LEQUILE - Grande risultato per la giovane atleta Sofia Linnea Sternativo, portacolori dell'associazione sportiva salentina dell'Atletica Due Mondi, che saltando la misura di 1.66 metri ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in alto ai Campionati Italiani Under 18 indoor, svoltisi ad Ancona la scorsa domenica, 15 febbraio. L’atleta Francavillese, classe 2010, frequenta il secondo anno del liceo scientifico “Ribezzo” e si distingue per talento, determinazione e continuità di rendimento. Il secondo posto ottenuto ad Ancona rappresenta per l'atleta, la conferma di un percorso già brillante: lo scorso ottobre, infatti, aveva già conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Italiani Under 16 di Viareggio, dimostrando una progressione tecnica costante.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Atletica leggera, Pietro Giuliani ed Edoardo Rossi protagonisti ai Campionati italiani allieviPietro Giuliani ed Edoardo Rossi hanno ottenuto ottimi risultati ai Campionati italiani allievi di atletica leggera, che si sono svolti lo scorso fine settimana al Pala Casali di Ancona.

Atletica leggera, Campionati Regionali Juniores e Allievi. Edera, doppio podio con Giuliani e RossiI Campionati Regionali Indoor di atletica leggera per Allievi e Juniores si svolgono presso il Palalottici di Parma e la palestra di via Piazza a Modena.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.