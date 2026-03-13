Si terrà martedì 17 marzo 2026, alle ore 15.30, nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, la IX edizione del “Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award”, appuntamento dedicato alle eccellenze italiane che contribuiscono a promuovere nel mondo talento, creatività e visione internazionale. L’iniziativa è promossa dal Gruppo giornalisti Gino Falleri, dalla Fondazione Eurispes e da Confimprese Italia e organizzato e diretto da Manuela Biancospino, Consigliera dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio. Un contesto in cui il giornalismo assume un ruolo centrale attraverso il racconto di progetti e valori che rappresentano il meglio del Paese, il Premio ARGIL non è soltanto una celebrazione, ma anche un’importante occasione di confronto tra uomini e donne della comunicazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Articoli correlati

Leggi anche: Premio giornalistico internazionale Argil - Italian Excellence Award

Leggi anche: A Roma il Premio Giornalistico Internazionale Argil: Italian Excellence Award

Il 17 marzo in Campidoglio la IX edizione del Premio Giornalistico Internazionale ARGIL dedicato

Una raccolta di contenuti su Italian Excellence Award

Temi più discussi: In Campidoglio la IX edizione del Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award; A Roma il Premio Giornalistico Internazionale Argil: Italian Excellence Award; PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE ARGIL 2026: TRA I PREMIATI FEDERICO FAGGIN, GIGLIOLA CINQUETTI E PADRE PAOLO BENANTI; Premio Giornalistico Internazionale ARGIL 2026: tra i premiati Federico Faggin, Gigliola Cinquetti e Padre Paolo Benanti.

Premio giornalistico internazionale Argil - Italian Excellence AwardL’iniziativa è promossa dal Gruppo giornalisti Gino Falleri, dalla Fondazione Eurispes e da Confimprese Italia e organizzato e diretto da Manuela Biancospino, Consigliera dell’Ordine dei Giornalisti d ... msn.com

In Campidoglio la IX edizione del Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence AwardROMA – Martedì 17 marzo alle ore 15.30, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, si terrà la IX edizione del Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award, appuntamento ... lopinionista.it

Italian excellence Jannik Sinner secures his 96th ATP Masters 1000 match win, tying Fabio Fognini for the most wins by any Italian player since 1990. #TennisParadise #JannikSinner #FabioFognini #ItalianTennis #ATP #ATP1000 - facebook.com facebook