Atalanta tentazione tedesca per Sead Kolasinac | può tornare allo Schalke 04

Da sport.quotidiano.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sead Kolasinac potrebbe tornare allo Schalke 04, secondo indiscrezioni di mercato che circolano nelle ultime ore. Il calciatore, attualmente in forza a una squadra italiana, è stato al centro di voci riguardanti un possibile trasferimento in Germania. La trattativa sembrerebbe ancora in fase embrionale, ma l'interesse da parte dello Schalke 04 è stato confermato da fonti vicine alla società. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bergamo, 7 maggio 2026 – Tentazione tedesca per Sead Kolasinac. Rumors di mercato insistenti, messi nero su bianco dalla stampa sportiva tedesca, rivelano di un progetto dello Schalke 04, vincitore della seconda serie tedesca e pronto a tornare in Bundesliga dopo alcuni anni di purgatorio al piano inferiore, per riportare in Renania il gladiatore atalantino. Bosniaco di famiglia e di nazionalità, ma tedesco di nascita, a Karlsruhe, e crescita. Anche calcistica: la sua carriera giovanile si è sviluppata proprio tra il vivaio del Karlsruhe, quello dell’Hoffenheim e infine il salto allo Schalke 04, con cui e’ esploso in Bundesliga, collezionando 141 presenze e 5 gol.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

atalanta tentazione tedesca per sead kolasinac pu242 tornare allo schalke 04
© Sport.quotidiano.net - Atalanta, tentazione tedesca per Sead Kolasinac: può tornare allo Schalke 04

Notizie correlate

Leggi anche: Sead Kolasinac a un passo dall’addio all’Atalanta? I corteggiamenti tedeschi e la tentazione Schalke 04

Leggi anche: Lazio-Atalanta, le pagelle: Dele-Bashiru a tutto campo, 7. Kolasinac 5, infilzato sul gol

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Sead Kolasinac a un passo dall’addio all’Atalanta? I corteggiamenti tedeschi e la tentazione Schalke 04; Sead Kolasinac a un passo dall’addio all’Atalanta? I corteggiamenti tedeschi e la tentazione Schalke 04.

sead kolasinac atalanta tentazione tedesca perSead Kolasinac a un passo dall’addio all’Atalanta? I corteggiamenti tedeschi e la tentazione Schalke 04Il contratto del difensore di origini bosniache è vicino alla scadenza, e le sirene della squadra della Renania neopromossa in Bundesliga, dov’è iniziata la sua carriera, tornano a farsi sentire ... msn.com

sead kolasinac atalanta tentazione tedesca perIs Sead Kolasinac one step away from leaving Atalanta? The Germans' advances and the temptation of Schalke 04Il contratto del difensore di origini bosniache è vicino alla scadenza, e le sirene della squadra della Renania neopromossa in Bundesliga, dov’è iniziata la sua carriera, tornano a farsi sentire ... sport.quotidiano.net

Cerca altre news e video sullo stesso tema.