Atalanta tentazione tedesca per Sead Kolasinac | può tornare allo Schalke 04

Sead Kolasinac potrebbe tornare allo Schalke 04, secondo indiscrezioni di mercato che circolano nelle ultime ore. Il calciatore, attualmente in forza a una squadra italiana, è stato al centro di voci riguardanti un possibile trasferimento in Germania. La trattativa sembrerebbe ancora in fase embrionale, ma l'interesse da parte dello Schalke 04 è stato confermato da fonti vicine alla società. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora.

Bergamo, 7 maggio 2026 – Tentazione tedesca per Sead Kolasinac. Rumors di mercato insistenti, messi nero su bianco dalla stampa sportiva tedesca, rivelano di un progetto dello Schalke 04, vincitore della seconda serie tedesca e pronto a tornare in Bundesliga dopo alcuni anni di purgatorio al piano inferiore, per riportare in Renania il gladiatore atalantino. Bosniaco di famiglia e di nazionalità, ma tedesco di nascita, a Karlsruhe, e crescita. Anche calcistica: la sua carriera giovanile si è sviluppata proprio tra il vivaio del Karlsruhe, quello dell’Hoffenheim e infine il salto allo Schalke 04, con cui e’ esploso in Bundesliga, collezionando 141 presenze e 5 gol.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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