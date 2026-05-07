Sead Kolasinac a un passo dall’addio all’Atalanta? I corteggiamenti tedeschi e la tentazione Schalke 04

Sead Kolasinac potrebbe presto lasciare l’Atalanta. Secondo fonti di mercato, il calciatore è nel mirino di un club tedesco, con discussioni in corso per un possibile trasferimento. Nei giorni scorsi si sono intensificate le voci riguardo a un interesse concreto da parte di una squadra della Bundesliga, con trattative che sembrano avvicinare l’accordo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le parti coinvolte sembrano vicine a una decisione.

Bergamo, 7 maggio 2026 – Tentazione tedesca per Sead Kolasinac. Rumors di mercato insistenti, messi nero su bianco dalla stampa sportiva tedesca, rivelano di un progetto dello Schalke 04, vincitore della seconda serie tedesca e pronto a tornare in Bundesliga dopo alcuni anni di purgatorio al piano inferiore, per riportare in Renania il gladiatore atalantino. Bosniaco di famiglia e di nazionalità, ma tedesco di nascita, a Karlsruhe, e crescita. Passaggi all’Arsenal e all’Olympique . Anche calcistica: la sua carriera giovanile si è sviluppata proprio tra il vivaio del Karlsruhe, quello dell’Hoffenheim e infine il salto allo Schalke 04, con cui è esploso in Bundesliga, collezionando 141 presenze e 5 gol.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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