Musah verso il ritorno al Milan niente riscatto da parte dell’Atalanta

Yunus Musah, arrivato all’Atalanta dalla squadra milanese durante l’estate con un prestito e diritto di riscatto, sembra destinato a tornare al Milan al termine di questa stagione. L’Atalanta non ha esercitato l’opzione di riscatto e il giocatore classe 2002 non è incluso nei piani dei bergamaschi per la prossima annata. La situazione si conclude quindi con il possibile ritorno del calciatore alla squadra di origine.

Trasferitosi all’Atalanta dal Milan durante la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto, Yunus Musah appare destinato a tornare in rossonero alla fine della stagione in corso con il classe 2002 che non rientra nei piani dei bergamaschi per la prossima stagione. Musah verso il ritorno al Milan, niente riscatto dall’Atalanta (Ansa Foto) – calciomercato.it Pagato 4 milioni di euro il prestito oneroso, l’Atalanta ne dovrebbe versare nelle casse del Milan altri 25 circa per assicurarsi a titolo definitivo il calciatore della nazionale statunitense. Rimasto spesso fuori dalla formazione titolare sia con Juric che con Palladino, per il mediano si prevede un ritorno al Milan in estate con i rossoneri pronti a valutare nuove soluzioni per il suo futuro.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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