Il centrocampista, attualmente in prestito, potrebbe tornare a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. Secondo fonti di mercato, il suo ritorno sembra quasi scontato, mentre si discute sulla possibilità di una cessione definitiva. Sul fronte delle trattative, si parla anche di un possibile interessamento di un allenatore di un altro club, che potrebbe influenzare le mosse future del giocatore.

Il Milan ha tanti giocatori in prestito e tra questi c'è anche Yunus Musah. Il centrocampista rossonero è stato prestato all'Atalanta in estate, ma ad oggi il suo riscatto sembrerebbe essere molto lontano. Questo sia per il costo elevato (si parla di più di 20 milioni di euro necessari più un'eventuale percentuale sulla rivendita), sia perché lo statunitense ha giocato molto poco. Sia con Ivan Juric che con Raffaele Palladino, Musah è stato una seconda, se non una terza scelta per gli allenatori della Dea. Al momento sono infatti solo 439 minuti giocati in stagione in Serie A con la maglia dell'Atalanta. Troppo pochi e un impatto quasi nulla per pensare a un possibile riscatto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Musah verso il ritorno al Milan. Cessione sicura? Occhio alle mosse di Allegri

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