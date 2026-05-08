Per la partita di domenica 10 maggio al Meazza, alle 20:45, l'Atalanta si prepara ad affrontare il Milan. Per questa sfida, l'attaccante proveniente dal Sassuolo è considerato favorito per affiancare De Ketelaere nel reparto offensivo. La sua presenza nella formazione sembra più probabile rispetto ad altri possibili titolari, e le sue quotazioni sono in aumento in vista dell'incontro.

CALCIO. Per la gara contro i rossoneri, domenica 10 maggio al Meazza (alle 20,45), l’ex Sassuolo è favorito per un posto accanto a De Ketelaere. Al centro dell’attacco consueto ballottaggio tra Krstovic e Scamacca. Ai box sino a fine stagione Bernasconi, al Meazza Palladino dovrebbe confermare il classico 3-4-2-1 con Scalvini, Hien (favorito su Djimsiti) e Ahanor in difesa davanti a Carnesecchi, il consueto ballottaggio Krstovic-Scamacca al centro dell’attacco, Zappacosta e Zalewski sulle fasce e tre giocatori in lizza per due maglie in mediana, Ederson, de Roon e Pasalic. Il brasiliano dovrebbe partire dal 1’, con accanto uno degli altri due.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta col «Jack» a San Siro: salgono le quotazioni di Raspadori col Milan

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