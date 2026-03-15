Domenica 15 marzo, l’attaccante dell’Atalanta si è allenato parzialmente con la squadra e potrebbe essere convocato per la partita contro il Bayern Monaco, in programma mercoledì 19 negli ottavi di finale di Champions League. La sua presenza dipende dall’evoluzione delle condizioni fisiche nei prossimi giorni. La decisione sulla convocazione verrà presa in vista della trasferta a Monaco.

CALCIO. Domenica 15 marzo l’attaccante si è allenato parzialmente con la squadra e potrebbe essere disponibile per il ritorno degli ottavi di Champions, mercoledì 19 a Monaco. Palladino prepara il turnover: spera anche Sportiello. Buone notizie in casa Atalanta sul fronte infermeria. Dopo Scalvini, Ederson, De Ketalaere anche Giacomo Raspadori, rimasto ai box contro l’Inter, è avviato verso il rientro. Domenica 15 marzo, alla ripresa, l’attaccante si è allenato parzialmente in gruppo e potrebbe essere convocato per il ritorno degli ottavi di Champions, mercoledì 19 a Monaco di Baviera contro il Bayern alle 21. All’Allianz, dove non ci sarà lo squalificato Musah, Palladino ha preannunciato di voler dare spazio a chi finora è stato meno impiegato, lasciando a riposo alcuni titolari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, Raspadori verso il rientro: possibile convocazione col Bayern

Articoli correlati

Leggi anche: Lobotka verso il rientro: possibile convocazione col Lecce

Leggi anche: Atalanta, Kolasinac verso la convocazione col Pisa. C’è Kossounou

Tutto quello che riguarda Atalanta Raspadori verso il rientro...

Temi più discussi: Atalanta, Raspadori verso il rientro: possibile convocazione col Bayern; Atalanta, le ultime verso l'Inter: Ederson, oggi il test. Ok Scalvini. CDK e Raspadori ci provano; Atalanta di nuovo al completo, oggi torna anche Raspadori. Ed Ederson ironizza sui social; Atalanta, ripresi gli allenamenti: le ultime su Ederson, De Ketelaere e Raspadori.

Atalanta, Raspadori verso il rientro: possibile convocazione col BayernCALCIO. Domenica 15 marzo l’attaccante si è allenato parzialmente con la squadra e potrebbe essere disponibile per il ritorno degli ottavi di Champions, mercoledì 19 a Monaco. Palladino prepara il tur ... ecodibergamo.it

Atalanta, quando torna Raspadori dall’infortunio: svolta in allenamento!Infortunio Raspadori - Aggiornamenti positivi per l'Atalanta e per il fantacalcio: si avvicina il ritorno in campo di ... fantamaster.it

Perde il Milan e in tv parlano di Scudetto all'Inter, dando nuovo valore al brutto pareggio con l'Atalanta ottenuto dalla squadra di Chivu - facebook.com facebook

Il Milan non sfrutta la vergogna confezionata su misura in Inter - Atalanta da Manganiello, Gariglio e Chiffi. Vedremo se l'Inter dovrà ancora pagare Inter - Juventus o se è il circo è finito ieri. x.com