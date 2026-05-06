Dopo il turno di riposo di mercoledì 6 maggio, la squadra si è riunita giovedì 7 per iniziare gli allenamenti in vista della partita contro il Milan, prevista per domenica 10 alle 20:45 a San Siro. La formazione potrebbe presentare dubbi in mediana, mentre De Ketelaere e Raspadori sono stati posizionati sulla trequarti durante le sessioni di allenamento. La preparazione procede con attenzione per la sfida di fine settimana.

CALCIO. Dopo il turno di riposo concesso per mercoledì 6 maggio,da giovedì 7 entra nel vivo la preparazione del match a San Siro, domenica 10 (alle 20,45). L’obiettivo è consolidare il settimo posto e tenere a distanza la Lazio Prima il Milan, poi.. l’Inter. Rotta verso San Siro, con la testa alla sfida contro i rossoneri, domenica 10 maggio (alle 20,45), e il pensiero alla finale di Coppa, Inter-Lazio, mercoledì 13 all’Olimpico. Due tappe in quattro giorni, legate tra loro: contro il Milan l’Atalanta va alla difesa del settimo posto che spalancherebbe l’accesso alla Conference League solo nel caso in cui la Lazio non vincesse la Coppa Italia.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, col Milan dubbi in mediana. De Ketelaere e Raspadori sulla trequarti

Atalanta Vs Ac Milan Serie A 11/12 #1minute

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