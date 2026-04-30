Il Nottingham Forest ha battuto l'Aston Villa con il risultato di 1-0 nella partita di andata della semifinale di Europa League, giocata al City Ground. La vittoria consente ai padroni di casa di ottenere un leggero vantaggio in vista del ritorno. Il match si è concluso con un gol segnato durante il primo tempo, che ha deciso l'esito dell'incontro. La sfida ha visto una buona presenza di pubblico e un'intensa pressione da parte di entrambe le squadre.

2026-04-30 23:01:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Nottingham Forest avrà un vantaggio di misura nella gara di ritorno della semifinale di Europa League dopo una vittoria per 1-0 sull’Aston Villa al City Ground. La penalità di Wood risolve la gara di andata. L’unico gol è arrivato al 71?, quando Chris Wood ha trasformato dal dischetto dopo che una revisione del VAR aveva giudicato Lucas Digne per aver gestito all’interno dell’area. Wood ha colpito il suo tiro proprio nell’angolo in alto a sinistra, lasciando Emiliano Martinez senza scampo nonostante il tuffo nella direzione giusta.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Nottingham Forest – Aston Villa 1-0: resoconto, risultato e gol mentre i Tricky Trees guadagnano il vantaggio dell’andata

Nottingham Forest-Aston Villa 1-1: gol e highlights | Premier League

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