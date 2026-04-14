Travolse e uccise due turiste belghe sull’A24 Francesco Moretti condannato a 11 anni e mezzo

Francesco Moretti è stato condannato a 11 anni e mezzo di reclusione per aver investito e causato la morte di due turiste belghe sull’autostrada A24 nell’ottobre del 2022. L’incidente si verificò l’8 ottobre dello stesso anno, mentre le due donne erano in visita a Roma. La sentenza arriva dopo un procedimento giudiziario in cui si sono valutate le responsabilità dell’uomo coinvolto nell’incidente mortale.

L'8 ottobre del 2022 Francesco Moretti investì e uccise Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, due turiste belghe in visita a Roma. Il giudice lo ha ritenuto colpevole di duplice omicidio stradale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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