Assegno sociale INPS al via la nuova video-guida interattiva e personalizzata per i beneficiari | tutte le istruzioni per l’accesso ai servizi

L’INPS ha annunciato l’introduzione di una nuova video-guida interattiva e personalizzata rivolta ai beneficiari dell’assegno sociale. La guida fornisce istruzioni dettagliate su come accedere ai servizi e utilizzare le procedure legate al beneficio. La piattaforma è stata sviluppata per facilitare la comprensione delle modalità di richiesta e gestione dell’assegno sociale. La nuova risorsa è disponibile online per tutti i nuovi beneficiari.