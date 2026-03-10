Assegno sociale INPS al via la nuova video-guida interattiva e personalizzata per i beneficiari | tutte le istruzioni per l’accesso ai servizi
L’INPS ha annunciato l’introduzione di una nuova video-guida interattiva e personalizzata rivolta ai beneficiari dell’assegno sociale. La guida fornisce istruzioni dettagliate su come accedere ai servizi e utilizzare le procedure legate al beneficio. La piattaforma è stata sviluppata per facilitare la comprensione delle modalità di richiesta e gestione dell’assegno sociale. La nuova risorsa è disponibile online per tutti i nuovi beneficiari.
L'INPS rilascia la nuova video-guida interattiva e personalizzata per i nuovi beneficiari di Assegno sociale, comunicando pagamenti e obblighi normativi
