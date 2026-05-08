Assalto sulla A14 | malviventi fanno saltare in aria la cassa del casello di Cerignola Est

Nella mattinata di oggi, malviventi hanno fatto esplodere la cassa del casello autostradale di Cerignola Est lungo l'A14. L’attacco ha causato danni alla struttura, che è rimasta temporaneamente chiusa. Nei primi mesi dell’anno, sono stati registrati altri 13 episodi di furto con esplosivi ai bancomat e ad altri distributori automatici nella provincia di Foggia. La polizia sta indagando sull’accaduto senza ancora aver identificato i responsabili.

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Attacco esplosivo in danno del casello autostradale ‘Cerignola Est’, in A14. Dopo i bancomat di Foggia e provincia (13 quelli fatti saltare in aria nel Foggiano, dall'inizio dell'anno), i malviventi hanno preso di mira la cassa per i pedaggi autostradali del casello ofantino.Il fatto è successo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cerignola est: esplosione nei pressi del casello autostradale Nella notte Paura a Cerignola: in due 'svaligiano' la cassa di un negozio e sparano in aria per guadagnarsi la fugaAttimi di terrore a Cerignola, dove nella serata di ieri, sabato 11 aprile, due rapinatori armati di pistola hanno seminato il panico in pieno centro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Esplosione al casello di Cerignola Est sulla A14C'è stata un'esplosione nella notte tra il 7 e l'8 maggio, poco dopo le 3, al casello di Cerignola Est, sulla autostrada A14. Probabilmente un tentativo di furto. Sono intervenuti i vigili del fuoco ... rainews.it Cerignola, assalto armato e spari sull' A14 per rapinare un tir carico di carne: autista picchiato e sequestratoUn mezzo pesante, adibito al trasporto di alimenti e carne, è stato assaltato la scorsa notte mentre percorreva l’autostrada A14 nei pressi dell’uscita di Cerignola (Foggia). Per bloccare il mezzo, a ... lagazzettadelmezzogiorno.it