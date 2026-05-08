Assalto sulla A14 | malviventi fanno saltare in aria la cassa del casello di Cerignola Est

Da foggiatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, malviventi hanno fatto esplodere la cassa del casello autostradale di Cerignola Est lungo l'A14. L’attacco ha causato danni alla struttura, che è rimasta temporaneamente chiusa. Nei primi mesi dell’anno, sono stati registrati altri 13 episodi di furto con esplosivi ai bancomat e ad altri distributori automatici nella provincia di Foggia. La polizia sta indagando sull’accaduto senza ancora aver identificato i responsabili.

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Attacco esplosivo in danno del casello autostradale ‘Cerignola Est’, in A14. Dopo i bancomat di Foggia e provincia (13 quelli fatti saltare in aria nel Foggiano, dall'inizio dell'anno), i malviventi hanno preso di mira la cassa per i pedaggi autostradali del casello ofantino.Il fatto è successo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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