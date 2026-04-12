Paura a Cerignola | in due ' svaligiano' la cassa di un negozio e sparano in aria per guadagnarsi la fuga
Nella serata di sabato 11 aprile, due uomini armati di pistola hanno rapinato un negozio nel centro di Cerignola, sparando in aria per intimidire e fuggire con il denaro. La scena ha causato scompiglio tra i passanti, che si sono trovati coinvolti nel tentativo di mettere in sicurezza se stessi e gli altri. La polizia è intervenuta sul posto per avviare le indagini e identificare i responsabili.
Attimi di terrore a Cerignola, dove nella serata di ieri, sabato 11 aprile, due rapinatori armati di pistola hanno seminato il panico in pieno centro cittadino. A finire nel mirino dei malviventi è stato un negozio di articoli per la casa in corso Aldo Moro: a volto coperto, i due hanno fatto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Entra nel negozio con un taglierino: “Dammi quello che c'è in cassa”. Rapina a Firenze, paura in via del PollaioloFirenze, 11 febbraio 2026 – Torna l’incubo delle rapine a mano armata negli esercizi commerciali del Quartiere 4 di Firenze.
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