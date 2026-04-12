Paura a Cerignola | in due ' svaligiano' la cassa di un negozio e sparano in aria per guadagnarsi la fuga

Da foggiatoday.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di sabato 11 aprile, due uomini armati di pistola hanno rapinato un negozio nel centro di Cerignola, sparando in aria per intimidire e fuggire con il denaro. La scena ha causato scompiglio tra i passanti, che si sono trovati coinvolti nel tentativo di mettere in sicurezza se stessi e gli altri. La polizia è intervenuta sul posto per avviare le indagini e identificare i responsabili.

Attimi di terrore a Cerignola, dove nella serata di ieri, sabato 11 aprile, due rapinatori armati di pistola hanno seminato il panico in pieno centro cittadino. A finire nel mirino dei malviventi è stato un negozio di articoli per la casa in corso Aldo Moro: a volto coperto, i due hanno fatto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Entra nel negozio con un taglierino: “Dammi quello che c'è in cassa”. Rapina a Firenze, paura in via del PollaioloFirenze, 11 febbraio 2026 – Torna l’incubo delle rapine a mano armata negli esercizi commerciali del Quartiere 4 di Firenze.

Leggi anche: “Ho sparato in aria per paura”. La fuga e la caduta, il ladro muore dissanguato: “Quando ho fatto fuoco erano già lontani”

Cerca altre news e video sullo stesso tema.