Paura a Cerignola | in due ' svaligiano' la cassa di un negozio e sparano in aria per guadagnarsi la fuga

Nella serata di sabato 11 aprile, due uomini armati di pistola hanno rapinato un negozio nel centro di Cerignola, sparando in aria per intimidire e fuggire con il denaro. La scena ha causato scompiglio tra i passanti, che si sono trovati coinvolti nel tentativo di mettere in sicurezza se stessi e gli altri. La polizia è intervenuta sul posto per avviare le indagini e identificare i responsabili.