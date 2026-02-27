Infermiere chiede 158mila euro all’Asl di Lecce per demansionamento | il Tribunale gli dà torto
Un infermiere che ha lavorato per cinque anni nel reparto di geriatria di un ospedale della provincia di Lecce ha presentato un ricorso in tribunale chiedendo più di 158 mila euro dall’Asl, sostenendo di essere stato vittima di demansionamento. Dopo il licenziamento, il professionista ha deciso di rivolgersi alle vie legali per ottenere un risarcimento. Il tribunale ha però respinto la sua richiesta.
LECCE – Cinque anni di lavoro come infermiere nel reparto di geriatria di un ospedale della provincia, poi le dimissioni e, infine, un ricorso in Tribunale per ottenere il risarcimento di oltre 158mila euro dall’Asl di Lecce. Il motivo: essere stato costretto, a causa della scarsa presenza di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Licenziato per i video su TikTok in cui insulta l’azienda: fa ricorso, ma il tribunale gli dà torto. «Non c’è sfruttamento, stipendio sopra la media»Pensava che TikTok fosse un porto franco, una sorta di luogo virtuale in cui sfogarsi contro i capi e i colleghi senza conseguenza.
Parcheggio Pollio, società chiede risarcimento da 275mila euro e trascina ancora il Comune in tribunaleProsegue senza sosta il lungo e complesso contenzioso tra il Comune di Caserta e la società Adeka Parking, capofila dell’Rti con la Cogene, sulla...