Infermiere chiede 158mila euro all’Asl di Lecce per demansionamento | il Tribunale gli dà torto

Un infermiere che ha lavorato per cinque anni nel reparto di geriatria di un ospedale della provincia di Lecce ha presentato un ricorso in tribunale chiedendo più di 158 mila euro dall’Asl, sostenendo di essere stato vittima di demansionamento. Dopo il licenziamento, il professionista ha deciso di rivolgersi alle vie legali per ottenere un risarcimento. Il tribunale ha però respinto la sua richiesta.