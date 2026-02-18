Partiti i lavori per il tetto dell’asilo nido

I lavori per il rifacimento del tetto dell’asilo nido di via Radioamatori sono partiti ieri, dopo che il Comune ha deciso di intervenire per risolvere le infiltrazioni d’acqua. Le squadre di operai stanno già lavorando sulla copertura, che presenta crepe e danni da tempo. Il cantiere, consegnato ufficialmente, dovrebbe completarsi in circa due settimane, a patto che il tempo rimanga stabile.

Asilo nido di via Radioamatori, al via i lavori di sistemazione del tetto. Il cantiere è stato ufficialmente consegnato, le imprese sono all'opera, l'intervento dovrebbe durare, al massimo, e meteo permettendo, due settimane. Cantiere "sensibile", protocollo anti disagio da tempo scritto. "Le prime giornate di intervento - così in una nota del Comune - saranno dedicate alle operazioni di allestimento del cantiere. Gli orari di lavoro saranno indicativamente fra le 7,30 del mattino e le 16.30. La ditta esecutrice utilizzerà esclusivamente l'ingresso pedonale di via Michelangelo Buonarroti, l'area di cantiere sarà nel giardino a nord ovest dell'edificio, accanto alla cucina".