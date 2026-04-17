Grana Padano DOP consumi ed export in crescita All’estero va oltre il 50% della produzione

L’assemblea generale del Consorzio Tutela Grana Padano ha riunito i rappresentanti del settore per fare il punto sull’andamento della produzione e delle esportazioni. I dati mostrano un aumento dei consumi e delle vendite all’estero, dove oltre il 50% della produzione viene destinata. La crescita si riflette anche sui mercati internazionali, con un incremento delle esportazioni rispetto agli anni precedenti.

L’assemblea generale del Consorzio Tutela Grana Padano ha preso atto con tante soddisfazioni e qualche preoccupazione dei risultati raggiunti nel 2025 dal formaggio DOP più consumato nel mondo e soprattutto ha proseguito sulla strada di un’attenta verifica della crescita in Italia e all’estero di uno dei prodotti di punta del Made in Italy alimentare. Ma al Centro Fiera del Garda a Montichiari (BS), sede dei lavori giovedì 16 aprile, si è ancora respirata l’aria dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che ha visto impegnato il Consorzio quale sponsor di MICO e attivo protagonista dell’accoglienza nelle sedi di gara. A riconoscere questo importante impegno svolto dal sistema Grana Padano sono stati due ministri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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