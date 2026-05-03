Da via Volta a Sant’Albino è allarme rifiuti abbandonati

Da via Volta a Sant’Albino, sono state segnalate diverse aree della città in cui si trovano rifiuti abbandonati. La questione è stata discussa durante l’ultimo consiglio comunale, con interventi da parte dei consiglieri riguardo allo stato del decoro urbano. L’assessora all’Igiene urbana ha risposto alle richieste, fornendo aggiornamenti sulla gestione dei rifiuti e sulle iniziative in corso per il ripristino della pulizia nelle zone interessate.

Monza alle prese con rifiuti abbandonati e decoro urbano, tra segnalazioni dai banchi del consiglio comunale e le risposte dell’assessora all’Igiene urbana, Viviana Guidetti. A sollevare il caso è Stefano Galbiati (Noi con Dario Allevi), che punta il dito su via Volta, nel quartiere San Biagio: "Sono settimane che c’è una situazione incresciosa dei cestini – denuncia –. Addirittura alcuni sono spariti e non sono neanche stati sostituiti. Dove non c’è il cestino, paradossalmente, c’è meno immondizia. Oggettivamente pare che ci sia qualcosa che non va". Dal quartiere San Biagio a Sant’Albino, dove il consigliere leghista Simone Villa segnala uno sversamento nel Canale Villoresi: "Sono stati abbandonati metri di tubi di rame spelati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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