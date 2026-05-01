Ascolti tv ieri giovedì 30 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino Forbidden Fruit Le Iene e Ore 14

La rete ammiraglia Rai, nella giornata di giovedì 30 aprile, per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv e dei dati Auditel, ha trionfato sia nel prime time, sia nell’access prime time, sia nel preserale. Uno sbirro in Appennino (Rai 1) ha battuto Forbidden Fruit (Canale 5), Affari Tuoi (Rai 1) si è imposto su La Ruota della Fortuna (Canale 5), L’Eredità (Rai 1) ha vinto nettamente contro Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, buoni dati di ascolto per Le Iene (Italia 1), Splendida Cornice (Rai 3), Ore 14 Sera (Rai 2) di Milo Infante e Piazzapulita (La7). Rai 1, Uno sbirro in Appennino – 1° episodio: 3.025.000 spettatori (18,9%); Canale 5, Forbidden Fruit: 1.🔗 Leggi su Virgilio.it

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