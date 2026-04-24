La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 23 aprile per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato. La sfida dell’access prime time vede La Ruota della Fortuna (Canale 5) perdere contro Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, L’Eredità (Rai 1) si conferma leader davanti ad Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Uno sbirro in Appennino (Rai 1) con Claudio Bisio supera Forbidden Fruit (Canale 5), così come Le Iene (Italia 1). Ai piedi del podio, Splendida Cornice (Rai 3), Ore 14 Sera (Rai 2) di Milo Infante, Piazzapulita (La7), Dritto e Rovescio (Rete 4) di Paolo Del Debbio, Pechino Express (SkyUno), Innocenti bugie (Tv8) e Chernobyl (Nove).🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri giovedì 23 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit, Le Iene e Ore 14

Notizie correlate

Ascolti TV 23 aprile, chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino e Forbidden fruit: i dati in aggiornamentoChi ha vinto tra la fiction di Rai1 Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio e la soap turca di Canale5 Forbidden fruit.

Ascolti tv ieri sera 23 aprile 2026, da Uno sbirro in Appennino a Ore 14 Sera a Forbidden Fruit - I dati Auditel della prima serataEcco quale programma ha conquistato la prima serata di ieri, giovedì 23 aprile 2026 Gli ascolti tv di ieri sera, giovedì 23 aprile 2026, vedono lo...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (15 aprile): De Martino chiude STEP al 16% (e batte pure Gerry Scotti), disastro Rai 1, bene Veronica Gentili; Ascolti tv del 15 aprile: Stasera tutto è possibile e Forbidden fruit; Ascolti TV ieri sera, 15 aprile 2026: chi ha vinto tra Stasera Tutto è Possibile e Forbidden Fruit?; Ascolti tv ieri mercoledì 15 aprile chi ha vinto tra De Martino, Sister Act, Chi l'ha visto, Saviano, Le Iene.

Ascolti TV ieri sera, 23 aprile 2026: chi ha vinto tra Uno Sbirro in Appennino e Forbidden Fruit?Ascolti TV: la serata di giovedì 23 aprile 2026 è stata un po’ diversa rispetto alla scorsa settimana. Lontani i fasti di Don Matteo sulla RAI, che però si difende ancora bene con una serie nuova di z ... money.it

Ascolti tv ieri giovedì 23 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit, Le Iene e Ore 14Ascolti tv 23 aprile: chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit Le Iene, Ore 14 Sera, Dritto e Rovescio, Splendida Cornice ... virgilio.it

La puntata lunga di Forbidden Fruit torna stasera su Canale 5. Yigit mette Kaya al corrente della vita sregolata di Sahika. Kaya la raggiunge in albergo e decide di riportarla a casa per tenerla sotto controllo… #forbiddenfruit #canale5 #dizi #serietu - facebook.com facebook