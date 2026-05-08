Ascolti tv 7 maggio | chi ha vinto tra Buonvino Forbidden Fruit e Le Iene

Il 7 maggio sono stati trasmessi due programmi principali in prima serata: la prima puntata della serie Buonvino su Rai1 e un nuovo episodio della soap Forbidden Fruit su Canale5. Entrambe le produzioni hanno attirato l'attenzione del pubblico, creando uno scontro diretto tra le reti nazionali. I dati sugli ascolti tv mostrano quale tra i due ha registrato il maggior numero di spettatori.

Gli ascolti tv di giovedì 7 maggio. Chi ha vinto lo scontro tra la prima puntata della serie Buonvino su Rai1 e il nuovo episodio della soap Forbidden Fruit su Canale5. Su Italia 1, Le Iene con il delitto di Garlasco: in onda l'intervista ad Alberto Stasi, dopo la chiusura delle indagini e l'accusa di omicidio volontario nei confronti di Andrea Sempio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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FORBIDDEN FRUIT questa sera alle 22:00 su Canale 5, disponibile anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Da questa sera preparatevi perché inizia una delle fasi PIÙ ESPLOSIVE della soap… e da qui in avanti niente sarà più come prima. Tutti gli - facebook.com facebook