Ascolti tv 23 aprile 2026 | Uno sbirro in Appennino 20.1% Forbidden Fruit 13.4% Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da superguidatv.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv giovedì 23 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Uno sbirro in Appennino ” contro “ Forbidden Fruit “.  Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 23 aprile 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Uno sbirro in Appennino vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 23 aprile 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Uno sbirro in Appennino” contro “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto? Rai1: Uno sbirro in Appennino, la serie TV con Claudio Bisio nel ruolo del protagonista Vasco Benassi ha incollato alla tv 3.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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