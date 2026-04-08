Riapre lo storico Caffè Poeta in piazza del Popolo nel segno della cultura

Giovedì 9 aprile alle 19, il Caffè Poeta, uno dei locali storici di piazza del Popolo a Latina, riapre le sue porte dopo un intervento di rinnovamento. La struttura, nota per essere un punto di riferimento nel centro della città, torna ad accogliere i clienti dopo un periodo di chiusura, con un nuovo volto che combina elementi tradizionali e innovativi. La riapertura è stata annunciata ufficialmente dal gestore del locale.

Riapre a Latina, giovedì 9 aprile alle 19, lo storico Caffè Poeta in piazza del Popolo, oggi completamente rinnovato nel segno della continuità e dell’innovazione. La nuova gestione è affidata a Green Model, società di Latina che si è aggiudicata nel gennaio 2025 il bando per la gestione dello. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Riapre lo storico Caffè Poeta in piazza del Popolo nel segno della culturaRiapre a Latina, giovedì 9 aprile alle 19, lo storico Caffè Poeta in piazza del Popolo, oggi completamente rinnovato nel segno della continuità e dell’innovazione. La nuova gestione è affidata a Green ... latinatoday.it

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