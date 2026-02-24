Ice e Alaska tra i nonni della San Pietro di Monza | ecco come due amati quattrozampe stanno cambiando la vita agli ospiti della rsa

Ice e Alaska, i due cani amati, entrano nella RSA San Pietro di Monza per portare conforto agli anziani. La causa è il desiderio di offrire momenti di allegria e compagnia agli ospiti, molti dei quali trovano conforto nel loro affetto. Quando i cani si avvicinano, gli anziani sorridono e si rilassano, creando un’atmosfera più calda e serena. La presenza dei quattrozampe sembra cambiare il ritmo quotidiano di quella struttura.

Monza, 24 febbraio 2026 – Quando Alaska e Ice varcano la soglia dei nuclei abitativi dell’Rsa San Pietro di Monza, scodinzolando tra le persone presenti e i sorrisi improvvisi, il tempo sembra rallentare e diventare speciale. È quello che succede nella struttura gestita dalla Cooperativa La Meridiana, dove la Pet Therapy non è più solo un’attività: è diventata una piccola festa settimanale, una parentesi di leggerezza nella quotidianità dei residenti. Dal 2022, il progetto di Attività assistita con animali (AAA) accompagna la vita della Rsa, portando stimoli, affetto e benessere. I protagonisti sono Alaska, una soffice samoiedo bianca, e Ice, un elegante golden retriever color miele, guidati dall’educatore cinofilo Patrik Renzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

