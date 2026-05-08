Una nuova mostra dedicata all’arte contro la guerra presenta le opere dell’artista Angela Botta, che affrontano il tema del rischio nucleare e del ruolo del femminismo nel conflitto. L’esposizione si concentra sull’uso dell’arte come strumento di denuncia e riflessione, collegando la questione della presenza nucleare alla dimensione delle battaglie femminili. La mostra invita i visitatori a confrontarsi con queste tematiche attraverso le creazioni dell’artista.

? Punti chiave Come può l'arte fermare la deriva nucleare dei leader mondiali?. Perché la mostra di Angela Botta collega il femminismo al conflitto?. Quale legame unisce la musica di Messiaen alla tragedia attuale?. Come trasforma l'artista il trauma familiare in resistenza civile?.? In Breve Mostra curata da Angela Botta con Alessia D’Errigo, Silvia Pegah Scaglione e Giulia Pomarici.. Evento programmato per l'8 e il 9 maggio 2026 presso lo spazio Rosen.. Performance musicale basata sul Quartetto sulla fine dei tempi di Oliver Messiaen.. Contesto geopolitico legato alle tensioni in Gaza, Libano, Iran e blocco di Cuba.. Tra l’8 e il 9 maggio 2026, lo spazio Rosen situato in via dello Scalo di San Lorenzo 85 ospiterà una mostra dedicata ai conflitti armati, curata dalla poetessa e pittrice Angela Botta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arte contro la guerra: la mostra di Angela Botta sfida il rischio nucleare

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