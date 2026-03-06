A Colleferro dal 7 al 31 Marzo Mostra Cocco Bill contro la guerra | l’arte di Jacovitti a sostegno di Emergency

A Colleferro si tiene dal 7 al 31 marzo una mostra intitolata “Cocco Bill contro la guerra” che presenta 35 tavole originali di Jacovitti. L’esposizione è dedicata all’artista e si svolge nello spazio di una galleria cittadina. L’evento è organizzato per promuovere una causa umanitaria a favore di Emergency. La mostra è aperta al pubblico durante tutto il mese di marzo.