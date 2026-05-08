Arrivano le ’Scrittrici al cinema’ Grandi autrici e film iconici al centro della rassegna

È stata annunciata una nuova rassegna intitolata “Scrittrici al cinema”, dedicata alle grandi autrici e ai film che le hanno rappresentate. La rassegna mette in evidenza come le donne abbiano spesso portato sul grande schermo narrazioni ispirate alle proprie opere e vissuti. Saranno proiettati diversi film che hanno segnato la storia del cinema attraverso le interpretazioni di autrici di rilievo. La scelta mira a celebrare il contributo femminile nel mondo della narrazione cinematografica.

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Le donne hanno sempre la capacità di ‘leggere’ il mondo nelle sue sfumature, nei dettagli, nelle luci e nelle ombre. E dal mondo del cinema arriva la teoria di un ’female gaze’, uno sguardo femminile in grado di interpretare al meglio la realtà che ci circonda. Proprio come avviene nella rassegna ’Scrittrici al cinema’ che fino all’8 giugno ‘convoca’ allo spazio culturale Arena di Modena (in viale Tassoni 8) alcune fra le più celebri autrici della letteratura italiana contemporanea che introdurranno film iconici, condividendo con il pubblico la loro visione critica e personale, e in qualche caso la uniranno alla presentazione dei loro libri. Domani alle 20, per esempio, la rassegna accoglierà Stefania Auci, autrice della saga bestseller dei Leoni di Sicilia.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arrivano le ’Scrittrici al cinema’. Grandi autrici e film iconici al centro della rassegna Notizie correlate "Scrittrici al cinema", allo Spazio Arena sei grandi autrici raccontano i film della loro vitaUn calendario tutto al femminile per la nuova rassegna che unisce letteratura e grandeschermo: sei appuntamenti, dal 4 maggio all'8 giugno, con... Al Cinema Fiorella torna il "Mistery Film", format di Circuito Cinema che rimette al centro l’esperienza più autentica della sala: la scopertaTorna lunedì 11 maggio Mystery Film, il format di Circuito Cinema che rimette al centro l’esperienza più autentica della sala: la scoperta. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Arrivano le ’Scrittrici al cinema’. Grandi autrici e film iconici al centro della rassegna; Scrittrici al cinema, allo Spazio Arena sei grandi autrici raccontano i film della loro vita; Le scrittrici nel canone: pratiche di riscrittura della tradizione letteraria, XX–XXI s. Journée d'études doctorales (Sorbonne nouvelle); Scrittrici audaci. Arrivano le ’Scrittrici al cinema’. Grandi autrici e film iconici al centro della rassegnaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Mi arrivano infiniti segnali per Durche Cantu…. E mi commuove tutto questo perché abbiamo lavorato a questo progetto in tanti e tutti con dedizione totale! Solo così si onora, musica, tradizione, storia! A Tempio il tempo si è fermato alla stazione storica e il t facebook Fame e sete, topi e pulci. E a Gaza arrivano 20 tonnellate di pesticidi x.com