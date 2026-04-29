Scrittrici al cinema allo Spazio Arena sei grandi autrici raccontano i film della loro vita

Dal 4 maggio all'8 giugno, allo Spazio Arena si tiene una rassegna dedicata alle autrici italiane che hanno scritto di cinema. Sei incontri prevedono la partecipazione di scrittrici come Melania Mazzucco, Stefania Auci, Ilaria Gaspari, Chiara Gamberale, Concita De Gregorio e Francesca Giannone. L'evento mette in evidenza i film che hanno segnato la loro vita e il loro rapporto con il grande schermo.

Un calendario tutto al femminile per la nuova rassegna che unisce letteratura e grandeschermo: sei appuntamenti, dal 4 maggio all'8 giugno, con protagoniste scrittrici del calibro di Melania Mazzucco, Stefania Auci, Ilaria Gaspari, Chiara Gamberale, Concita De Gregorio, Francesca Giannone. Ogni.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate "Scrittori al cinema", grandi film introdotti da grandi autori: la nuova rassegna all'ArenaQuattro scrittori che parlano del proprio lavoro e introducono altrettanti film, condividendo con il pubblico uno sguardo critico sulle pellicole... Sigfrido Ranucci svela "Il ritorno della casta" allo Spazio Arena di ModenaUn filo nero che attraversa cinquant'anni di storia italiana, dai santuari della P2 fino alle stanze del potere di oggi.