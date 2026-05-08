Arriva l’update gratis per Resident Evil Requeim – Leon Must Die Forever

Capcom ha annunciato l’arrivo di un aggiornamento gratuito per Resident Evil Requiem, dal titolo Leon Must Die Forever. La casa di sviluppo giapponese aveva già comunicato che sarebbero stati introdotti nuovi contenuti nel gioco. L’update è ora disponibile, offrendo ai giocatori nuove possibilità di esperienza all’interno del titolo. La diffusione dell’aggiornamento segue le anticipazioni fatte in precedenza dall’azienda.

Capcom, la casa di sviluppo giapponese, aveva anticipato con largo anticipo che sarebbero stati introdotti dei contenuti aggiuntivi a Resident Evil Requiem. La promessa si è attualmente concretizzata con l’annuncio di “ Leon Must Die Forever “, un’update completamente gratuito scaricabile automaticamente. Questo, senza ombra di dubbio, non farà altro che incrementare la longevità del prodotto. Cosa prevede l’update di Resident Evil Requiem?. I requisiti necessari per poter giocare alla nuova modalità sono minimi. Sarà sufficiente possedere il titolo e aver ultimato la storia principale, niente di più semplice. In questo modo non vi è alcun rischio di cedere alla tentazione di testare l’update prima di aver terminato la campagna principale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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