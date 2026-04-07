Resident Evil Resident Evil 2 e Resident Evil 3 | Nemesis sono disponibili su Steam

Su Steam sono ora disponibili tre titoli della serie Resident Evil: il primo capitolo, Resident Evil 2 e Resident Evil 3: Nemesis. I giochi sono stati pubblicati in versione digitale, consentendo ai giocatori di accedervi facilmente sulla piattaforma. Questi titoli rappresentano alcuni dei primi episodi della saga, caratterizzati da atmosfere tese e ambientazioni post-apocalittiche. La loro presenza su Steam permette di giocare anche su computer moderni, grazie a aggiornamenti e ottimizzazioni.

Preparatevi a rivivere tre classici rivoluzionari del survival horror: da oggi! Ad affiancare questi amati titoli c’è il classico gioco di ruolo Breath of Fire IV, anch’esso uscito su Steam nelle scorse! Tutti e quattro questi titoli, tra i preferiti dai fan, sono disponibili con uno sconto del 50% a tempo limitato fino a mercoledì 15 aprile alle 19:00. Dai un’occhiata alla pagina Steam di ciascuno dei titoli qui sotto: Resident Evil Resident Evil 2 Resident Evil 3 Breath of Fire IV Pubblicato originariamente nel 1996, l’acclamato Resident Evil ha dato vita a un franchise che ha venduto oltre 183 milioni di copie. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Resident Evil, Resident Evil 2 e Resident Evil 3: Nemesis sono disponibili su Steam Resident Evil Showcase: nuovo gameplay per Resident Evil Requiem, collaborazioni con Porsche e HamiltonIl gioco alternerà due personaggi giocabili: Grace Ashcroft, analista dell’FBI, e Leon S. Nemesis ritorna nella quinta parte di Resident Evil?Nemesis, il mostro simbolo del terzo episodio della saga Resident Evil, tornerà nella quinta parte della serie, Resident Evil Requiem, secondo quanto... Resident Evil Requiem - 3rd Trailer | IT Temi più discussi: Resident Evil, ecco 19 minuti del fan remake in UE5; Resident Evil Code Veronica Remake: tutti i nuovi rumor su uscita, gameplay e storia; Il film di Resident Evil sarà fedele al mondo della serie, ma il regista teme i fan; Resident Evil Requiem unisce con successo le due anime della saga. Resident Evil, le ultime sul nuovo film esaltano i fan: «È il Fury Road dell’horror»I primi aggiornamenti sull'atteso nuovo Resident Evil diretto da Zach Cregger sembrano essere decisamente entusiasti ... bestmovie.it I giochi classici di Resident Evil di Capcom vengono lanciati su Steam a 4,99 dollari in seguito ai problemi di compatibilità con Enigma DRM e Steam DeckCapcom ha portato la trilogia originale di Resident Evil e Breath of Fire IV su Steam al prezzo di 4,99 dollari ciascuno, utilizzando le stesse versioni migliorate precedentemente vendute su GOG con a ... notebookcheck.it Resident Evil, Resident Evil 2 e Resident Evil 3: Nemesis sono ora disponibili su Steam. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook Se Resident Evil 4 fosse com o Chris x.com