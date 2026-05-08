Arriva Cristina | ultimo appuntamento a Palazzo Ducale con le letture per bambini

Si è svolto presso il Palazzo Ducale di Parete l’ultimo evento dell’anno dedicato ai più piccoli, intitolato “Arriva Cristina”. L’iniziativa prevedeva una sessione di letture pensata per bambini, offrendo un momento di intrattenimento e cultura. L’evento si è tenuto nel salone principale del palazzo, coinvolgendo bambini e genitori presenti per l’occasione. La manifestazione ha concluso le attività dedicate ai bambini per il 2023.

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Ultimo appuntamento dell’anno con le letture per bambini al Palazzo Ducale di Parete dal titolo “Arriva Cristina”. Un evento in vista dell'arrivo di Cristina D’Avena, che sarà ospite alla Festa della Fragola il prossimo 17 maggio in villa comunale.Le letture stavolta saranno infatti tratte dal.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Luciano Canfora a Palazzo Ducale per il secondo appuntamento del ciclo “Un Palazzo di libri”C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Canfora... 'Belle Storie', appuntamento con Roberto Agnelli e le sue 'video-letture animate per cuori attenti'Sarà Roberto Agnelli con le sue 'video-letture animate per cuori attenti' il protagonista del primo appuntamento di maggio con le 'Belle Storie' per... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Arriva Cristina: un pomeriggio di magia e letture per bambini a Parete. Cristina D’Avena arriva a Foiano, concerto al Valdichiana Village: ecco le sigle dei cartoniArezzo, 4 marzo 2026 – In arrivo un concerto per tornare bambini quello in programma domenica 15 marzo al Valdichiana Outlet Village di Foiano dove sarà ospite Cristina d’Avena pronta a intonare le ... lanazione.it Cristina D’Avena arriva a Foiano. Concerto al Valdichiana Village. Le sigle dei cartoni protagonisteUn concerto per tornare bambini quello in programma domenica 15 marzo al Valdichiana Outlet Village di Foiano dove sarà ospite Cristina d’Avena pronta a intonare le sigle dei più famosi cartoni ... lanazione.it