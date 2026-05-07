Kekko arrestato per tentato omicidio | il figlio di Rita De Crescenzo in manette ai Quartieri Spagnoli

Un giovane di 18 anni è stato arrestato ai Quartieri Spagnoli con l’accusa di tentato omicidio e detenzione di armi. La notizia è stata resa nota dalla madre, una nota tiktoker napoletana con milioni di follower, che ha comunicato l’arresto in lacrime. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine nel corso di un'operazione di polizia. La vicenda riguarda il figlio della donna e si è verificata in un’area del centro storico.

Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana con milioni di follower, annuncia in lacrime l'arresto del figlio 18enne Francesco Pio Bianco con l'accusa di tentato omicidio e detenzione di armi. C'è una storia che in queste ore sta attraversando la rete come una scossa elettrica. Non è un gossip da salotto, né una polemica social montata ad arte. È cronaca vera, dura, che porta con sé il peso di una famiglia già da tempo al centro dell'attenzione pubblica. Il figlio di Rita De Crescenzo è stato arrestato. E questa volta, la tiktoker più discussa di Napoli non può fare finta di niente. Francesco Pio Bianco, per tutti...🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Kekko arrestato per tentato omicidio: il figlio di Rita De Crescenzo in manette ai Quartieri Spagnoli Notizie correlate Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo, Kekko accusato di tentato omicidio. La tiktoker: “Sono una mamma disperata”La controversa tiktoker napoletana racconta sui social l'arresto del figlio Francesco, dopo una retata ai Quartieri Spagnoli: "Chi sbaglia paga, sto... Napoli, 7 arresti per tentato omicidio: in manette anche il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo(Adnkronos) – Sette persone sono state arrestate nella notte dalla Polizia perché ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di tentato... Panoramica sull’argomento Rita De Crescenzo, arrestato il figlio Kekko per tentato omicidio. La reazione: Chi sbaglia pagaIl figlio 18enne della tiktoker Francesco Pio Bianco è stato fermato in seguito a una retata nei Quartieri Spagnoli di Napoli: la replica della madre ... libero.it Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo per tentato omicidio: lei è a Sharm, Sono una mamma disperataFrancesco Pio Bianco, figlio della tiktoker, è stato arrestato a Napoli per tentato omicidio e porto illegale di armi. La madre, in vacanza a Sharm el-Sheikh, si sfoga sui social: Sono disperata. Re ... cinemaserietv.it