Hanno arrestato mio figlio | il dramma di Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo ha annunciato che suo figlio, Francesco Bianco, è stato arrestato. La notizia è stata riportata da una fonte di cronaca e ha suscitato grande attenzione. La donna ha espresso il suo stato d’animo di fronte all’accaduto, senza fornire dettagli sulle circostanze dell’arresto. La vicenda ha attirato l’interesse dei media, che hanno seguito gli sviluppi della situazione.

Il figlio di Rita De Crescenzo, Francesco Bianco, è stato arrestato: ecco come ha reagito la madre. Il figlio di Rita De Crescenzo, Francesco Pio Bianco, di anni 18, è stato arrestato per tentato omicidio. A raccontarlo sui social la stessa tiktoker napoletana, la quale si è definita come una “mamma disperata”. Sono sette le persone arrestate nella notte dalla Polizia, poiché ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione d’armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra di loro figura anche il figlio 18enne della nota tiktoker Rita De Crescenzo, Francesco Pio Bianco, conosciuto sui social come Kekko....🔗 Leggi su Novella2000.it

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NON HO CRESCIUTO IO MIO FIGLIO RAIMONDORITA DE CRESCENZO

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