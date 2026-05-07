Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo la reazione della tiktoker e le accuse di tentato omicidio | Ero disperata – Il video

Stamattina alle cinque è stato eseguito l’arresto del figlio della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, Francesco Pio Bianco. La donna ha condiviso la notizia attraverso un video sui social, descrivendo il momento come disperato. Le accuse mosse nei confronti del giovane riguardano un tentato omicidio. La reazione pubblica della donna ha attirato l’attenzione sui social e sui mezzi di informazione.

«Stamattina alle cinque hanno arrestato mio figlio ». Con un video pubblicato sui social, la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo ha raccontato l’arresto del figlio, Francesco Pio Bianco. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, tra le accuse contestate figurerebbe anche quella di «tentato omicidio». Nel filmato, De Crescenzo si è definita «una mamma disperata», spiegando che «era già tutto pronto con il mio avvocato e le forze dell’ordine». La tiktoker ha poi aggiunto: «Non ce la facevo più, la notte non mi faceva dormire. Mi sono sempre dissociata da quello che faceva mio figlio. Gesù mi ha dato la grazia e l’hanno arrestato. Io sono per la legalità».🔗 Leggi su Open.online

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