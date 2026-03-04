Violenza sessuale contro una 17enne arrestato un uomo | deve scontare una pena di cinque anni

Domenica i Carabinieri di Castiglione di Ravenna hanno arrestato un uomo di 58 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna. La condanna riguarda un caso di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 17 anni, e l’uomo dovrà scontare una pena di cinque anni di reclusione. L’arresto si è verificato nel corso di un’operazione di polizia.

Domenica, i Carabinieri della stazione di Castiglione di Ravenna hanno arrestato un 58enne italiano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. Il provvedimento, per il quale l’uomo dovrà espiare una pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, è scaturito a seguito di una condanna per il reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza che, all’epoca dei fatti, aveva appena 17 anni. Per tali fatti, risalenti all’ottobre 2023, l’uomo si trovava già agli arresti domiciliari. Terminate le formalità di rito, il 58enne è stato condotto nel carcere di Rimini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

