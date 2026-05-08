Arrestato a Colico lo speaker radiofonico | condanna definitiva
All'alba dell'8 maggio 2026, i Carabinieri della IV Sezione del Nucleo Investigativo di Milano hanno arrestato a Colico un uomo di 57 anni, che lavora come vigile del fuoco e come speaker radiofonico. La notizia si riferisce a un provvedimento di custodia cautelare eseguito in modo tempestivo. La persona coinvolta ha ricevuto una condanna definitiva, che ha portato al suo arresto sul territorio.
All'alba dell'8 maggio 2026 i Carabinieri della IV Sezione del Nucleo Investigativo di Milano hanno arrestato a Colico un uomo di 57 anni, vigile del fuoco e speaker radiofonico noto nel territorio. L'operazione è scattata in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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