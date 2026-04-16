Liceo Giannone | sfida tra filologia e storia con il Certamen

Il Liceo Classico Pietro Giannone di Benevento ha avviato la seconda edizione del Certamen Giannonianum, una competizione che coinvolge studenti e docenti nel campo della filologia e della storia. La manifestazione rappresenta un ritorno a una tradizione accademica consolidata, con attività che si svolgono all’interno dell’istituto. La gara prevede prove scritte e orali e si svolge nel rispetto del calendario scolastico.

Il Liceo Classico Pietro Giannone di Benevento riprende ufficialmente una sua storica tradizione accademica con l’avvio della seconda edizione del Certamen Giannonianum. L’iniziativa, che vede coinvolte le classi III e IV, punta a consolidare il prestigio dell’istituto attraverso una competizione basata sull’analisi rigorosa delle fonti primarie. L’eredità culturale tra filologia e identità sannita. La rinascita del concorso non è un evento isolato, ma il risultato di una volontà progettuale che ha nel lavoro della dirigente scolastica Teresa De Vito il motore per riportare in auzione un modello di eccellenza precedentemente concepito dall’ex dirigente Maria Felicia Crisci.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liceo Giannone: sfida tra filologia e storia con il Certamen Notizie correlate Al Liceo Giannone prende il via la II edizione del Certamen GiannonianumIl Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento annuncia ufficialmente la II edizione del Certamen Giannonianum. Jacopo Pisano del Liceo “Pietro Giannone” tra i finalisti dei Comix Games 2025L’idea che il liceo classico rappresenti un percorso di studi ancorato esclusivamente al passato viene definitivamente smentita dall’ultimo,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ludi Historici 2026: al Liceo Giannone il primato di pensiero ed eloquenza; Ludi Historici 2026, trionfa il Liceo Giannone di Caserta: eccellenza tra pensiero critico e arte oratoria; Ludi Historici 2026, trionfa il Liceo Giannone di Caserta. Ludi Historici 2026, trionfa il Liceo Giannone di Caserta: eccellenza tra pensiero critico e arte oratoriaNon solo la giuria tecnica, ma anche il pubblico incorona il Liceo Giannone. La competizione nazionale Ludi Historici 2025/2026 assegna il primato alla scuola casertana per la migliore prova di pensie ... casertaweb.com Giannone-Rummo, lo striscione choc: «Insulti omofobi»Una partita di calcio pre-natalizia, tra gli studenti del liceo classico Giannone e del liceo scientifico Rummo del capoluogo, organizzata ormai da un decennio per ricordare l'amata professoressa Rita ... ilmattino.it Nell’attuale edizione di Ludi Historici, il Liceo Classico Giannone di Caserta brilla aggiudicandosi il primato di “pensiero ed eloquenza”, con una menzione speciale per lo studente Ugo Vollero, che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento “Vox Populi”. - facebook.com facebook