Fantasia | un esperimento di musica viva tra tradizione classica e cinema d’animazione Insegnare con i film

Fantasia ha riscosso grande successo nel 1940 grazie alla sua fusione tra musica classica e animazione, unendo tradizione e innovazione. Il film, realizzato da Walt Disney, ha introdotto un modo diverso di vivere la musica attraverso immagini animate coinvolgenti. La produzione ha richiesto anni di lavoro e una stretta collaborazione tra musicisti e artisti. Questo progetto ha rivoluzionato il modo di concepire il cinema musicale e continua a influenzare le produzioni contemporanee.

Fantasia è uno dei progetti più ambiziosi mai realizzati da The Walt Disney Company. Uscito nel 1940 sotto la supervisione di Walt Disney, il film nasce con un'idea innovativa: unire musica classica e animazione in un'esperienza cinematografica nuova, quasi "sinfonica".